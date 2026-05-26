Die Polizei ist in der nach auf Montag durch Zeugen auf eine Gruppe Jugendlicher aufmerksam gemacht, die auf dem Gelände der Erkenbert-Grundschule in Frankenthal Pyrotechnik abbrennen würden. Die Feuerwehr wurde ebenfalls informiert. In der Nähe fanden die Beamten eine Gruppe aus drei 15- bis 18-Jährigen. Die Gruppe wurde laut Polizei kontrolliert. Dabei entdeckten die Beamten entsprechende Pyrotechnik. Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und der Verwendung von Pyrotechnik wurden eingeleitet.