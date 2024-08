Der Förderverein für jüdisches Gedenken Frankenthal erinnert am Europäischen Tag der jüdischen Kultur am Sonntag, 1. September, mit drei Führungen an die Geschichte der Juden in Frankenthal.

Zum Auftakt informiert Rüdiger Stein ab 11 Uhr über die Stolpersteine in Frankenthal. Treffpunkt dafür ist vor der Zwölf-Apostel-Kirche, Carl-Theodor-Straße. In Frankenthal erinnern 109 goldfarbene Karrees vor deren ehemaligen Häusern und Wohnungen an das Schicksal jüdischer Menschen. Alle Steine sind von Bürgerinnen und Bürgern gespendet worden. Bei einer Führung durch die Innenstadt informiert Herbert Baum ab 17 Uhr vor den wichtigsten Stationen mit Fotos über die Geschichte der Juden in Frankenthal. Treffpunkt ist der Gedenkplatz (Spielplatz) in der Glockengasse.

Über die beiden jüdischen Friedhöfe, aber auch zu anderen wichtigen Gräbern führt Werner Schäfer ab 14 Uhr. Treffpunkt ist vor der Trauerhalle des städtischen Friedhofs, Eingang Wormser Straße. Den 90-minütigen Spaziergang im Grünen will er mit Informationen zur Frankenthaler Zeitgeschichte verknüpfen. Die Route führt zu den entlegeneren Bereichen des Hauptfriedhofs, an denen kunsthistorisch wertvolle Artefakte zu finden sind. Lokalhistoriker Schäfer informiert anhand von Fotografien über bedeutsame Grabmale und jahrhundertealte Steinsarkophage. Mit einer Fläche von 18,5 Hektar ist der Frankenthaler Hauptfriedhof die größte innerstädtische Grünfläche. Der alte, vielfältige Baumbestand schafft einen würdevollen Ort der Erinnerung und erfüllt gleichzeitig eine wertvolle ökologische Funktion.

Alle Führungen sind kostenfrei, um eine Spende für den Förderverein wird gebeten. Bei Dauerregen fallen sie aus, um 14 Uhr beginnt dann nur ein Bild-Vortrag in der Trauerhalle. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Voranmeldung für den Friedhofsspaziergang verpflichtend und online auf www.frankenthal.de/stadtfuehrungen oder per E-Mail an stadtfuehrung@frankenthaler-altertumsverein.de möglich.

Der Tag der jüdischen Kultur wird seit 1999 begangen. Jüdische und nicht-jüdische Organisationen in fast 30 europäischen Ländern erinnern dabei an das europäische Judentum, seine Geschichte, Traditionen und Bräuche. Lokal werden Führungen zu Stätten jüdischer Kultur, Konzerte, Ausstellungen und Vorträge angeboten.

Im Netz

www.juden-in-frankenthal.de