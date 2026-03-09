An die jüdische Kaufmannsfamilie Julius und Elsa Abraham will die Volkshochschule Frankenthal mit einer Veranstaltung am 24. März, 19 Uhr, erinnern.

Co-Gastgeber des Vortrags „Julius und Elsa Abraham – eine erfolgreiche jüdische Kaufmannsfamilie in Frankenthal“ ist der Förderverein für jüdisches Gedenken in Frankenthal. Die Abrahams haben das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben der Stadt über Jahrzehnte geprägt. Nach dem Ersten Weltkrieg gehörten sie zu den zentralen Anbietern im örtlichen Einzelhandel.

Julius Abraham kam 1896 aus Börsborn ( Landkreis Kusel) in die Vorderpfalz und führte mit seinem Bruder Moritz zunächst ein Bekleidungsgeschäft in der Wormser Straße, erinnern die VHS und der Verein. Mit seiner Frau Elsa eröffnete er 1911 ein Schuhgeschäft. Später gründete das Ehepaar das Möbelhaus Abraham, das in der Wormser Straße 27 zu einem erfolgreichen Einzelhandelsunternehmen in der Stadt anwachsen sollte. Die wirtschaftliche Stärke der Familie ermöglichte weitere Investitionen in der Wille- und der Gutenbergstraße.

Die jüdische Gemeinde Frankenthals stellte mit rund 200 Einwohnern – etwa 0,87 Prozent der Gesamtbevölkerung im Jahr 1924 – demografisch zwar eine Minderheit, wirtschaftlich spielte sie jedoch eine bedeutende Rolle. Der Vortrag will das Leben der Familie Abraham anhand historischer Fotografien, eines Buches sowie erhaltener Dokumente beleuchten. Damit, so die Veranstalter, soll die Geschichte dieser prägenden Unternehmerfamilie und ihr Beitrag zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Frankenthals 100 Jahre nach ihrem Wirken nachvollziehbar werden.

Der Vortrag ist kostenlos und findet im VHS-Bildungszentrum, Schlossergasse 8–10, statt. Dozent ist Herbert Baum. Weitere Informationen und Anmeldungen sind bei der Volkshochschule Frankenthal möglich per Telefon 06233 349203, E-Mail an info@vhs-ft.de oder im Netz unter www.vhs-ft.de.