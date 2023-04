Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der VfR Frankenthal und der FSV Mainz 05 spielten einst gemeinsam in einer Liga. In den 1960er- und frühen 1970er-Jahren lief der VfR acht Jahre lang in der Regionalliga Südwest auf und lockte viele Zuschauer an. Zeitzeugen erinnern sich an den Geruch von Massageöl und einen Zwist mit dem Trainer.

Der heutige Bezirksligist VfR Frankenthal und der inzwischen etablierte Bundesligist FSV Mainz 05 haben eigentlich nicht viel miteinander zu tun. Hier der Amateurverein, da der sieben Klassen höher