Nach 42 Jahren ehrenamtlicher Arbeit verabschiedet sich Erich Jaschek aus gesundheitlichen Gründen. Julia Merdian übernimmt die Ökumenische Seniorengemeinschaft Studernheim.

Sein halbes Leben lang hat Erich Jaschek die Ökumenische Seniorengemeinschaft Studernheim geleitet Mit 83 Jahren verabschiedet er sich aus gesundheitlichen Gründen von dieser Aufgabe, die ihm viel Freude bereitet hat. Nun wurde der langjährige Organisator geehrt. Julia Merdian tritt die Nachfolge an und möchte die Arbeit in seinem Sinne fortführen.

Die Seniorengemeinschaft wurde vor 42 Jahren von Jaschek gemeinsam mit den Pfarrausschussmitgliedern Traudel Preis, Elisabeth Brandl und Ursula Prutscher gegründet. Ursprünglich katholisch geprägt, erhielt sie später den ökumenischen Charakter. Jaschek übernahm von Beginn an die Leitung und war hauptsächlich für die Organisation zuständig – mit Ausnahme eines halben Jahres, in dem er beruflich abwesend war.

Jaschek: Erfüllende Zeit

Mit zahlreichen Ideen schuf Jaschek alle zwei Wochen Nachmittage, die älteren Menschen, insbesondere Alleinstehenden, die Möglichkeit boten, Kontakte zu knüpfen und schöne Stunden zu verbringen. Dieses Engagement wurde stets geschätzt: Zu seiner Verabschiedung kamen mehr als 60 Gäste, die seine Arbeit lobten. Auf den Tischen sollten Vergissmeinnicht-Töpfe symbolisch dafür stehen, den langjährigen Leiter der Seniorennachmittage nicht zu vergessen.

Im Gespräch mit der RHEINPFALZ betonte Jaschek, wie erfüllend diese Zeit für ihn gewesen sei. Seit 1974 lebt er mit seiner Frau Gudrun in Studernheim und wurde bald Mitglied des Pfarrgemeinderats. Nach der Fertigstellung des Pfarrheims schlug er vor, es für Seniorennachmittage zu nutzen. Durch seine Arbeit als Polizist hatte er oft Kontakt mit älteren Menschen, die einsam oder verunsichert waren. Das inspirierte ihn zur Gründung der Gemeinschaft.

Viele ehrenamtliche Engagements

Neben den Treffen organisierte Jaschek auch Busfahrten, teils innerhalb von Frankenthal, teils in andere Orte der Pfalz mit Besichtigungen und Kaffeetrinken. Diese Fahrten, an denen regelmäßig rund 50 Personen teilnehmen, finden bis heute alle zwei Wochen statt. „Es ist wunderbar, wenn die Leute bei der Heimfahrt strahlen und viele sich schon auf die nächste Fahrt freuen“, sagt Jaschek. Er zeigte sich dankbar für die Unterstützung zahlreicher Helfer, ohne die seine Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Schon seine Eltern hätten ihn durch ihr Vorbild geprägt, anderen zu helfen.

Die Liste von Jascheks weiteren ehrenamtlichen Engagements ist lang: 15 Jahre lang war er stellvertretender Vorsitzender im Seniorenbeirat und organisierte sowohl Tages- als auch mehrtägige Fahrten, bei denen auch mobilitätseingeschränkte Menschen berücksichtigt wurden. Zudem initiierte und betreute er Senioren-Kinonachmittage und führte jahrelang die Heiligabendfeier für Alleinstehende durch. „Ich hätte noch weitergemacht, aber die Gesundheit bremst mich aus“, sagte er sichtlich bewegt. Unterstützen wollen er und seine Frau Gudrun die Nachfolgerin und ihr Team selbstverständlich weiterhin.

Raumfrage stellt sich

Julia Merdian war bereits als Helferin und im Kuchenteam aktiv, bevor sie sich entschloss, die Leitung zu übernehmen. Nach Rücksprache mit Ortsvorsteher Thomas Batke (FWG) wurde ihr Vorschlag von allen Verantwortlichen unterstützt. Die Motivation der 39-Jährigen ist groß, denn die Seniorengemeinschaft, zu der nicht nur Studernheimer kommen, sei sehr wichtig für die Menschen, so ihr Eindruck. Sie übernimmt die Nachfolge zunächst bis zu den Sommerferien. Dann steht eine neue Nutzung des Pfarrheims nach den Ferien an, da der Raum dann für den Mittagstisch der Grundschüler benötigt wird. Merdian hofft auf eine Lösung, möglicherweise in den Räumen des ehemaligen Jugendtreffs in der Eichwiesenhalle, und führt bereits Gespräche hierzu. „Wenn wir Räume haben, möchte ich weitermachen und habe einige Ideen, die ich gemeinsam mit den Gästen verwirklichen möchte“, erklärte sie.

Julia Merdian ist als Pädagogische Fachkraft tätig, pausiert momentan, weil sie gemeinsam mit der Familie ihre Schwiegermutter pflegt. Ihr Mann Waldemar ist in der Arbeitsgemeinschaft Mörsch aktiv. Die Familie mit drei Töchtern, 8, 14 und 16 Jahre alt, zog vor 14 Jahren nach Studernheim. Julia Merdian wohnte lange in Frankenthal und dürfte vielen bekannt sein, denn sie war 2008 Miss Strohhut, damals unter ihrem Mädchennamen Julia Fast.

Viel Lob für Erich Jaschek

Bei der Verabschiedung lobte Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) in Vertretung von Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) das Engagement von Jaschek und unterstrich die Bedeutung solcher Angebote in Zeiten veränderter Familienstrukturen. Auch Rainer Jacquemin vom Pfarrgemeinderat würdigte Jascheks Einsatz, der selbst während der Coronazeit den Kontakt zu Senioren telefonisch hielt. „Die Fußstapfen von dir sind groß und ich wünsche Julia Merdian viel Glück“, sagte er. Ortsvorsteher Batke schloss sich den Worten des Lobes an und dankte beiden für ihr Engagement.