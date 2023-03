Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weil Fluchtwege versperrt und Brandschutzvorkehrungen nicht eingehalten waren, hat die Bauaufsicht der Stadt Frankenthal am Freitag ein Gebäude im Meergartenweg teilweise geräumt. Ein Großteil der betroffenen Bewohner, darunter Familien mit Kindern, ist in Notunterkünften untergebracht. Wie schnell sie in ihre Wohnungen zurück können, hängt vom Eigentümer des ehemaligen Hotels ab.

Aufgefallen waren die zum Teil erheblichen baulichen und sicherheitsrelevanten Mängel bei einem Routineeinsatz der Polizei vor einigen Tagen, wie ein Sprecher auf Nachfrage