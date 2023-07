Mit Hubschrauber und einem Personenspürhund hat die Polizei Frankenthal nach eigenen Angaben am Montagabend einen 84 Jahre alten Bewohner eines Seniorenheims gesucht – und in den frühen Stunden leicht unterkühlt und dehydriert gefunden. Den Beamten zufolge hatte ein Mitarbeiter der Einrichtung im Foltzring den Mann als vermisst gemeldet. Davon ausgehend, dass eine Gefahr für Leib und Leben des Vermissten bestehen könnte, sei mit großem Aufwand nach dem 84-Jährigen gefahndet worden. Der Hubschrauber habe vor allem unbebaute Flächen um Frankenthal herum abgeflogen, dies sei auch im Umland wahrnehmbar gewesen, so die Inspektion in ihrer Pressemitteilung. Entdeckt haben den Senior schließlich Anwohner im Stadtgebiet.