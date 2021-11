Der GSC Frankenthal wird nach eigenen Angaben im Mai 2024 Gastgeber und Ausrichter für das Deutsche Gehörlosen-Sportfest sein. Zu der Großveranstaltung werden dann rund 2200 Teilnehmer erwartet. Die Entscheidung für Frankenthal als Austragungsort ist nach Angaben von Daniel Haffka, Vorsitzender des Gehörlosen-Sport-Clubs, am vergangenen Samstag beim Verbandstag des Deutschen Gehörlosen-Sportverbandes gefallen. Das Votum sei einstimmig gewesen.

250 Wettkämpfe geplant

Unter dem Motto „Wie bunt ist das denn – Sport verbindet!“ sind von 9. bis 11. Mai 2024 rund 250 Wettkämpfe in 18 Sportarten geplant. In neun Disziplinen wird in Frankenthal dann auch der Deutsche Meistertitel vergeben. Zu den Höhepunkten zählt Haffka das Eröffnungsspiel „Goldene Cup“ im Handball in der Sporthalle am Kanal.

Professionelles Bewerbungsvideo

„Wir bieten ein buntes Programm, aus dem jeder Teilnehmende sich jetzt sein eigenes Sportfest-Erlebnis zusammenstellen kann“, sagt der GSC-Vorsitzende. Die dreitägige Veranstaltung biete für jede Altersgruppe und alle Interessen etwas, so Haffka. Der Start einer Internetseite ist ihm zufolge im Sommer kommenden Jahres geplant. Überzeugt dürfte die Teilnehmer des Verbandstags auch das Bewerbungsvideo des GSC haben, das einen professionellen Überblick zu den Sportstätten in der Stadt liefert.