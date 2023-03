Sport ist integrativ. Das zeigte die Sportlerehrung am Samstag in der Aula des Albert-Einstein-Gymnasiums. Spitzensportler aus Frankenthal – mit und ohne Handicap – standen auf dem Podest. Witzig waren die Musik-Komiker Huub Dutch und Chris Oettinger, quirlig war der Showtanz der VT-Girlinchen.

Mehr als 50 Sportler haben 2022 die Kriterien der Stadt Frankenthal für eine Ehrung mit der Sportplakette in Gold, Silber und Bronze erfüllt, weil sie bei internationalen und nationalen Wettbewerben herausragende Plätze belegten. Nicht alle waren zu der Ehrung am Samstag gekommen. Trotzdem herrschte Leben in der Aula des Gymnasiums. „Sie repräsentieren Frankenthal über die Stadtgrenzen hinaus“, lobte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU).

Ebenso hob der OB aber auch die Verantwortlichen in den Vereinen, die Funktionsträger und Übungsleiter hervor – meist Ehrenamtliche, ohne die solche Leistungen gar nicht möglich wären. Deren zeitlich anspruchsvolles Engagement, deren soziale Kompetenz und deren Wissen über Strukturen könnten nicht hoch genug eingeschätzt werden. Bei Sportlern wie Ehrenamtlichen gehöre der Mut dazu, sich auf die Werte des Vereinssports einzulassen. Der Stadt wolle Sportstätten erhalten, weiterentwickeln und neue bauen, wo sie benötigt würden. Dafür soll nun eine große Datenerhebung starten, sollen die Nutzer nach ihren Wünschen und Bedarfen befagt werden.

Appell zur Teilnahme

Hebich appellierte an alle, sich an der in der nächsten Zeit beginnenden Befragung zu beteiligen. Sportanlagen seien als sogenannter weicher Standortfaktor bei der Wahl des Wohnorts, aber auch bei der Ansiedlung von Firmen nicht zu unterschätzen. Der Sport gebe gemeinsame Ziele vor. Mensch und Infrastruktur machten den Breiten-und Spitzensport erst möglich. Gerade nach der Corona-Pandemie müsse sich der Vereinssport neu aufstellen – was laut OB eine Kraftanstrengung ist.

„Bei solchen Veranstaltungen in Frankenthal treffe ich Freunde. Deshalb komme ich gerne“, sagte Walter Benz, Vizepräsident des Sportbunds Pfalz, in seiner Laudatio. Frankenthal sei eine Sportstadt, in der ruhig einmal wieder eine größere Veranstaltung organisiert werden und stattfinden könne, meinte Benz. Corona habe den Sport zurückgeworfen. Rund 20.000 Mitglieder habe der Sportbund Pfalz in den vergangenen Jahren verloren. Jetzt wollten der Landessportbund und der Sportbund Pfalz Geld in die Hand nehmen, um die Vereine zu unterstützen: bei ihrem Angebot, bei der Anschaffungen neuer Geräte und in der Bildungsarbeit.

Moderiert wurde die Sportlerehrung von Thomas Kehl. Das Duo Oettingr/Dutch aus Heidelberg versuchte, mit einem selbstgebauten Musikinstrument aus einem Speiseimer sowie mit einem Piano das Publikum zum Mitsingen zu animieren. Der Niederländer Dutch stimmte schlitzohrig einen Song an, demzufolge seine Landsmänner in vier Jahren Fußball-Weltmeister werden. „Mein großer schwarzer Kübel“ sei ein Song, den die Comedian Harmonists bei ihnen geklaut hätten, meinte Huub Dutch, der sich freute, dass die Deutschen den Holländern so wohlgesonnen seien. Schließlich sei auf jeder Autobahnraststätte eine Toilette für Menschen aus dem Nachbarland, die mit dem H (Holland), und eine für die deutschen (D). Die VT-Girlinchen, die Showtanzgruppe der Rhythmischen Sportgymnastinnen, begeisterten mit einer quirligen Vorführung.

Die Geehrten

Stadtsportplakette in Gold: Nicolas Dietrich, Melissa Stilgenbauer, Aysa Ari (1. Box-Club), Oliver Langenecker, Maik Wottschel, Tayyip-Ensari Topal, Eyüp-Can Topal, Sebastian Herrmany, Asentiev Lostystav (alle Gehörlosen-Sportclub), Lea Gomolka, Alexander Michels, Aaaron Vester, Ramon Ring (alle 1. Shotokan Karate Club).

Silber: Julie Volchko (Behindertensportverein), Marie Fischer (TG Frankenthal), Tom Ott, Andreas Gilberg, Felix Hamm, Dompa Vasiliki, Anastasia Gindika, Sina Kunz, Michelle Leopold, Timo Hamm (alle 1. Taekwondo und Kickboxing Club), Peter Beranek (TTF Frankenthal), Kevin Elezov, Pascal Stephan, Steffen Müller, Benjamin Speckert, Oliver Schiemann, Dennis Nagel, Sascha Miftaraj, Sebastian Scholz, Tom Levin Reinhard, Max Bayer (alle Gehörlosen-Sportclub).

Bronze: Davis Reinhard (Gehörlosen-Sportclub).