Der von der Enovos Storage GmbH (Saarbrücken) in Frankenthal betriebene Erdgasspeicher ist nach Auskunft des Unternehmens gemäß den Vorgaben der Bundesnetzagentur seit Dienstag zu 100 Prozent gefüllt. Die einzige Lagerstätte dieser Art in Rheinland-Pfalz hat Kapazitäten für 88 Millionen Kubikmeter Erdgas. Nach früheren Angaben des Betreibers reicht diese Menge, um rund 50.000 Haushalte ein Jahr lang zu versorgen. Nachdem Russland zuletzt seine Lieferungen an Deutschland deutlich reduziert hat, stammt das eingespeicherte Gas dem neuen Geschäftsführer der Gesellschaft, Markus Bastian, zufolge „physisch aus norwegischen Quellen“. Der Speicher in der Nähe der BASF-Kläranlage im Industriegebiet Im Spitzenbusch ist ein Poren- oder Aquiferspeicher. Dessen technisches Prinzip: In zwei Schichten in 600 beziehungsweise 1000 Metern Tiefe wird Erdgas mit Druck eingepresst und verdrängt dort Wasser. Eine undurchlässige Gesteinsschicht über der natürlichen Lagerstätte verhindert, dass Gas nach oben dringt. Größere Hohlraumspeicher gibt es in Norddeutschland in ehemaligen Salzstöcken. Die Lagerkapazität aller rund 50 deutschen Untertagesspeicher beziffern Branchenverbände auf 24,6 Milliarden Kubikmeter.