Der Krieg im Iran lässt Öl- und Gaspreise in die Höhe schnellen. Das setzt auch den Betreiber des Erdgasspeichers Frankenthal unter Druck.

Der Iran-Krieg treibt auch die Gaspreise nach oben. Nach einem Hoch Anfang 2025, Verbraucher mussten in dieser Zeit in der Spitze bis zu 11 Cent pro Kilowattstunde im Grundpreis zahlen, sank der Preis bis zum Jahresanfang auf teilweise 9,22 Cent pro Kilowattstunde. So gibt es das Portal Finanztip an, das für diese Berechnung Daten aus mehr als 100 Postleitzahlen heranzieht und einen Mittelwert aus den drei günstigsten Gastarifen berechnet.

Die Zahlen weisen eine zeitliche Korrelation zum Krieg im Iran auf. Seitdem die USA und Israel Angriffe auf das Land gestartet haben, geht der Preis wieder hoch. Wer aktuell einen Gastarif abschließt, muss laut Finanztip-Daten je nach Dauer der Preisgarantie zwischen 10,47 und 10,85 Cent pro Kilowattstunde (Stand 17. März) zahlen. Die Kurve zeigt einen steilen Anstieg nach oben.

Gas so teuer wie seit einem Jahr nicht mehr

Am Tag nach den ersten Angriffen auf den Iran schossen die Preise, die Gas im Großhandel kostet, in die Höhe. Laut Bundesnetzagentur war der 19. März bisher der teuerste Tag im Verlauf des Kriegs: Mehr als 60 Euro für eine Megawattstunde bezahlten Einkäufer an diesem Tag, unabhängig davon, ob kurzfristig oder langfristig eingekauft wurde.

Auf diesem Niveau bewegte sich der Preis letztmals im Februar 2025. Deutlich teurer war Gas in den vergangenen Jahren nur zum Jahresbeginn 2023 – eine Nachwirkung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, der vor allem im Jahr 2022 für exorbitante Preise sorgte. In der Spitze mussten Einkäufer damals 300 Euro pro Megawattstunde bezahlen.

Hohe Gaspreise zu Beginn der Vermarktungszeit

Nach dem Jahresbeginn 2023 pendelten sich die Gaspreise zwischen 30 und 50 Euro pro Megawattstunde ein. Das allerdings hatte im vergangenen Jahr offenbar bereits gereicht, um für Zurückhaltung beim Einkauf zu sorgen. Einige Erdgasspeicher in Deutschland, wie der von Enovos betriebene in Frankenthal, hatten in der Heizperiode 2025/26 historisch niedrige Füllstände.

Enovos führte die Zurückhaltung bei Gasbestellungen auf wirtschaftliche Abwägungen zurück. „Entscheidend ist dabei insbesondere ein ausreichender Preisunterschied zwischen Sommer- und Wintergaspreisen, der es Marktteilnehmern ermöglicht, Gas wirtschaftlich einzuspeichern und im Winter wieder auszuspeichern“, sagt der Sprecher des Frankenthaler Erdgasbetreibers.

Enovos: Keine neuen Verträge absehbar

Der neuerliche Anstieg des Gaspreises kommt gemessen an diesen Rahmenbedingungen zur Unzeit. Aktuell ist der Speicher komplett leer. Laut Enovos wurde er planmäßig bis zum 20. März „vollständig und vertragskonform geleert“. Die bestehenden Verträge laufen zum 1. April aus. Dann könnten theoretisch Anschlussverträge geschlossen werden, damit sich Einkäufer für die Heizperiode 2026/27 vorbereiten können.

Allerdings: „Derzeit ist nicht absehbar, dass unmittelbar Anschlussverträge geschlossen werden“, heißt es vom Betreiber. Entsprechend gesetzlicher Vorgaben werde darüber die Bundesnetzagentur informiert.

Betreiber: Marktumfeld sehr herausfordernd

Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass Enovos zum Stichtag 1. November einen Füllstand von 45 Prozent für den Speicher in Frankenthal aufweisen muss. Bereits im Vorjahr musste man deshalb auf eigene Kosten aufstocken – es war zuvor nur so viel Gas verkauft worden, dass der Speicher zu 25 Prozent gefüllt war.

Ist die Wirtschaftlichkeit des Frankenthaler Erdgasspeichers aufgrund der Entwicklungen gefährdet? Der Betreiber sagt dazu: „Derzeit ist dieses Marktumfeld allerdings sehr herausfordernd. Entsprechend gestaltet sich auch die Vermarktung von Speicherkapazitäten für das kommende Speicherjahr, das am 1. April beginnt, aktuell äußerst schwierig.“ Die Betreiber der Erdgasspeicher in Deutschland starteten in diese Vermarktungszeit bereits mit „ungewöhnlich niedrigen Füllständen“. Das erhöhe den Wettbewerbsdruck für die Phase der Gaseinspeicherung bis zum Herbst.

Enovos: Auch Stadtwerke betroffen

Solange die Lage im Nahen Osten angespannt bleibt, rechnet Enovos nicht mit sinkenden Börsenpreisen für Erdgas. „Die Märkte reagieren sehr sensibel auf geopolitische Entwicklungen“, sagt der Enovos-Sprecher. Das Preisniveau orientiere sich „stark am Verlauf des Konflikts“. Für Kunden mit börsenpreisgebundenen Lieferverträgen können sich daraus „unmittelbar spürbare Mehrbelastungen ergeben“.

Davon betroffen seien auch Stadtwerke, „die ihre Gasmengen üblicherweise tranchenweise im Voraus beschaffen“. Dass sich die steigenden Beschaffungskosten auch auf die zukünftige Preisgestaltung für Endverbraucher auswirken, gilt als wahrscheinlich. Eine Antwort auf Fragen dazu, wie die Stadtwerke Frankenthal mit der Situation umgehen, stand bei Redaktionsschluss noch aus.