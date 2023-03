Mit dem Verkauf von türkischen Speisen und Getränken wollen mehrere Vereine am Samstag. 4. März, von 11 bis 17 Uhr auf dem Rathausplatz Spenden für Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien sammeln. Organisiert wird der Verkaufsstand von den Vereinen Quantum-Bildung, interkulturelles Netzwerk Turkuaz und Sinus-Nachhilfe. Bereits am Freitag hatten die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs und die Hasene International Hilfsorganisation in der Bahnhofstraße vor der Postbank Essen zugunsten der Menschen im Katastrophengebiet verkauft.