Die wegen Sanierungsarbeiten an der protestantischen Kirche eingerichtete Vollsperrung der Fahrbahn in der Eppsteiner Weidstraße wird laut Stadtverwaltung am Montag, 5. Dezember, aufgehoben. Eine Teilsperrung bleibe bestehen. Da bis zum Abschluss der Sanierung für bestimmte Arbeiten noch ein Kran aufgestellt werden muss, kommt es bis 30. April kommenden Jahres zu weiteren tageweisen Vollsperrungen. Der Gehweg kann bis zu diesem Datum nicht benutzt werden.