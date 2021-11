Ein Spielturm mit Sandkasten brannte am Sonntagabend in einer Kleingartenanlage in der Verlängerung der Gerhart-Hauptmann-Straße im Vorort Eppstein. Polizei und Feuerwehr wurden laut Pressebericht gegen 18.30 Uhr alarmiert. Der Brand sei zügig gelöscht worden. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Bereits Anfang Oktober war in derselben Anlage eine Gartenlaube in Flammen gestanden. Die Polizei Frankenthal ermittelt zur Brandursache. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.