Für den Anschluss des Neugrabens an die Isenach sollen die Rodungsarbeiten im Herbst starten. So steht es in einer Stellungnahme des für das etwa 3,2 Millionen Euro teure Projekt zuständigen Gewässerzweckverbands Isenach-Eckbach, die Ortsvorsteher Uwe Klodt (SPD) in der Eppsteiner Ortsbeiratssitzung verlas. Eine Anfrage zum Sachstand des Projekts hatte die CDU gestellt. Sein letzter Informationsstand sei gewesen, dass die Arbeiten 2020 hätten beginnen sollen, meinte Josef Büffor (CDU). Nach den Rodungsarbeiten seien noch Rohre des Beregnungsverbands zu verlegen, hieß es in der Stellungnahme weiter. Die eigentlichen Bauarbeiten für die etwa 820 Meter lange Spange sollen dann 2022 starten.