Neue Beleuchtung für die Platanenstraße, ein Parkkonzept in der Saarstraße, die Reperatur von Straßenschäden in der Weingartenstraße: Alles längst geplant, aber noch nicht gemacht. Die Gründe dafür erfuhr der Ortsbeirat Eppstein in seiner Sitzung.

Dass ein Konzept zur Erweiterung der Beleuchtung in der Platanenstraße erarbeitet werden soll, hat der Ortsbeirat beschlossen. Es sei wegen personellen Wechseln noch nicht vorgelegt worden, sagte Michael Reinhardt, stellvertretender Leiter des Bereichs Planen und Bauen, in der jüngsten Ortsbeiratssitzung auf Anfrage der SPD. Gleiches gilt für ein von der Verwaltung bei einer Ortsbegehung im Sommer 2020 versprochenes Parkkonzept in der Saarstraße.

Hier führte Bernd Schönhardt, Bereichsleiter Ordnung und Umwelt, auf Anfrage der SPD ebenfalls Personalwechsel als Grund an. Die Verwaltung sei aber dran. Wann die Vorlage fertig ist und präsentiert werden kann, dazu wollte Schönhardt keinen Termin nennen. Es gebe aber bislang auch nur sehr wenige Beschwerden aus der Saarstraße wegen Falschparkern, ergänzte er.

Bus: Keine Fläche für zusätzlichen Halt im Osten

Personalmangel machte Reinhardt dafür geltend, dass Straßenschäden in der Weingartenstraße noch nicht behoben worden seien. Das soll nun bald geschehen. Da der östliche Teil von Eppstein nicht mehr direkt von den Buslinien des Öffentlichen Nahverkehrs angefahren werde, schlug die CDU im Ortsbeirat vor, einen Halt im Bereich Studernheimer Weg/Verdistraße einzurichten.

Das scheitere daran, dass die Stadt dort keine geeigneten Flächen habe und es bisher nicht gelungen sei, solche zu erwerben, informierte Michael Reinhardt. Die Stadt suche nach einer Lösung. Einen Termin, bis wann damit zu rechnen ist, nannte er nicht.