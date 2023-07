Nach Möglichkeiten, Imbissbetreiber zu mehr Sauberkeit im Umfeld ihres Geschäfts zu verpflichten, hat sich Sabine Clemens (CDU) am Dienstag in der Sitzung des Ortsbeirats Eppstein mit Blick auf die Situation auf dem Neuköllner Platz erkundigt. Wann die für den Platz beantragten Mülleimer mit Deckel kämen, wollte Torsten Orlik (SPD) wissen. Ortsvorsteher Uwe Klodt (SPD) zufolge sind Kunden und der Betreiber angesprochen worden, Hinterlassenschaften, vor allem Pizzakartons, und Essensreste zu vermeiden. Es sei schwer, die Verursacher dingfest zu machen. Das Beseitigen der Verpackungen sei nicht Aufgabe des Gastronomen. Verpflichten könne man dazu nur Betriebe mit mindestens fünf Mitarbeitern und 80 Quadratmetern Fläche. Vorgeschlagen wurde bei der Sitzung, mehr und größere Mülleimer zu installieren. Verpackungen sowie Flaschen und Dosen würden an vielen Stellen illegal entsorgt, hieß es. Kürzlich seien geeignete Mülleimer, die auch das Herausholen von Essensresten durch Vögel eindämmen, im Planungs- und Umweltausschuss vorgestellt worden, erklärte Klodt. Ein Modell, das zwar keinen geschlossenen Deckel, aber eine Art Dach über dem Behälter habe, sei dort beschlossen worden. Die Mülleimer kosteten inklusive Befestigung rund 1100 Euro. Sie seien größer als die bisherigen, daher würden auf dem Neuköllner Platz nur zwei von ihnen angebracht. Ein Termin stehe noch nicht fest, sagte der Ortsvorsteher. Orlik und andere Beiratsmitglieder plädierten für Behälter mit Deckel, weil Vögel auch bei den neuen Modellen noch Essenreste erreichten.