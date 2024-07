Der neue Ortsvorsteher ist der alte in Eppstein. Aber ansonsten hat sich einiges verändert im Ortsbeirat. Die FWG stellt erstmals die Stellvertretung. Und ein Urgestein hat sich emotional aus der Kommunalpolitik verabschiedet – zumindest aus der vordersten Reihe.

So einfach streift man 50 Jahre Kommunalpolitik nicht ab. So lange hat Josef Büffor sie für die CDU in Eppstein