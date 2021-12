Ein 54 Jahre alter Frankenthaler ist – offenbar stark betrunken – am Mittwochabend in den Vorgarten eines Wohnhauses in der Eppsteiner Saarstraße gefahren. Nach Angaben der Polizei meldete sich gegen 19 Uhr ein Zeuge, der einen Knall auf der Straße gehört und dann den Peugeot 208 des Mannes auf dem Grundstück seines Nachbarn entdeckt hatte. Den Beamten zufolge bemerkte die eingesetzte Streife vor Ort, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Der Atemtest habe einen Wert von 2,7 Promille ergeben. Zum Vergleich: die Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit liegt bei 1,1 Promille. Dem 54-Jährigen sei auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet worden. Bei dem Unfall sei ein weiterer Wagen in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Hyundai sei ebenso wie das Auto des Verursachers nicht mehr fahrbereit. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 15.000 Euro. Hinweise weiterer Zeugen an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.