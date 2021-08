Zwei Projekte werden in Eppstein schon seit Jahren diskutiert. Beim Anschluss des Neugrabens an die Isenach ist ein Baustart im Herbst in Sicht, beim Radweg entlang der L 524 Richtung Maxdorf dürfte das noch dauern. Doch das sind nicht die einzigen Themen mit Zündstoff.

Das geplante Neubaugebiet Bornfeld III im Osten Eppsteins war eines der Themen, das im Vorort zuletzt für Zündstoff sorgte. Eine Initiative machte mobil, sammelte Unterschriften, war von den beabsichtigten mehrgeschossigen Bauten nicht begeistert. War anfangs die Schaffung von 143 Wohneinheiten auf einer Fläche von 3,1 Hektar angedacht, so war zuletzt nur noch von 36 Wohneinheiten auf rund 1,9 Hektar die Rede. Das wiederum bedauerte die FWG. Nun sollen allerdings erst einmal archäologische Untersuchungen gemacht werden, informiert Ortsvorsteher Uwe Klodt (SPD). Er ist sich sicher: Das Neubaugebiet wird nicht in den Dimensionen umgesetzt, die von der Verwaltung anfangs vorgestellt wurden. Nun müsse die Stadt einen neuen Entwurf liefern.

Im Blick behalten will der Eppsteiner die Entwicklung auf dem ehemaligen Real-Gelände in Studernheim. Er fürchtet, dass der zunehmende Verkehr durch Ansiedlungen insbesondere auf den Studernheimer Weg und die Dürkheimer Straße in Eppstein Auswirkungen haben könnte, je nachdem wie der Anschluss geplant werde. Bei einem deutlich kleineren Bauvorhaben, den Plänen für einen Pferdestall im Außenbereich am südlichen Ortsrand, habe die Verwaltung kein gutes Bild abgegeben. Die Vorlage war bereits im Ortsbeirat und wurde dann von der Verwaltung zurückgezogen. Der Bürger fühlte sich sprichwörtlich im Regen stehen gelassen.

Römig: Erweiterung nur gegen Arbeitsplätze

Gegen eine Erweiterung des Industriegebiets Im Römig, wie im neuen Regionalplan in Erwägung gezogen, stellt sich Klodt nicht grundsätzlich. Natürlich sehe er das Problem des Flächenverbrauchs. Deshalb müsste eine erkleckliche Anzahl von Arbeitsplätzen geschaffen werden, sollte das Gebiet um 20 Hektar erweitert werden, sagt der Ortschef. Hier müsse man nicht nur den Vorort, sondern die Entwicklung der Stadt insgesamt im Blick haben. Bei der zuletzt diskutierten Verkehrssituation im Römig selbst und der Parksituation von Lastwagen fragt sich Klodt, ob es Aufgabe der öffentlichen Hand sei, die Bedingungen der Lastwagenfahrer zu verbessern. Öffentliche sanitäre Anlagen könnten weitere Trucker animieren, dort zu rasten. Klodt findet aber auch, dass noch einmal mit dem DGB die Lage vor Ort erörtert werden sollte.

Kritischer sieht Klodt den Wunsch Lambsheims, das Gewerbegebiet Im Brand zu erweitern. Wohl wissend, dass die Argumentation sein könnte, dass Frankenthal das Industriegebiet Im Römig erweitern will, gleiches in Lambsheim, wo ähnliche Voraussetzungen herrschen, aber verhindert werden solle. Als Ortsvorsteher von Eppstein müsse er die Interessen seiner Bürger vertreten. Er habe insbesondere mit Blick auf Hochwasser Bedenken. Froh ist Klodt, dass es nun mit Rodungsarbeiten im Herbst – nach jahrzehntelanger Diskussion – beim Bau eines Grabens zum Anschluss des Neugrabenns losgehen soll. Der Graben schütze die Wohnbebauung Eppsteins, weil er ins Grundwasser eingreife. Zusätzlich würde Retentionsraum geschaffen.

Hochwasser: Einsatz im Ahrtal

Angst vor ähnlichen Situationen wie kürzlich im Ahrtal hat Klodt für Eppstein nicht. „Wir haben nicht die Trichterlage.“ Der Vorort wolle mit einer eigenen Initiative im Ahrtal helfen. Angedacht sei eine Patenschaft für einige Flutopfer. Handwerker und freiwillige Helfer aus Eppstein wollten einer begrenzten Anzahl an Betroffenen ganz gezielt beim Wiederaufbau von deren Anwesen mit einem Arbeitseinsatz vor Ort helfen.

Zwiegespalten ist Klodt, ob der Verkehr an der Überleitung der L 524 zur L 527 mit einer Ampelanlage geregelt werden solle. Ein schnelleres Vorankommen an dieser Stelle könne für mehr Verkehr sorgen. Schon heute nutzten Autofahrer die Tangente Richtung Eppstein und Studernheim als Abkürzung. Schon seit vielen Legislaturperioden nimmt der Radweg entlang der L 524 auf der Wunschliste aller Vorortparteien einen Spitzenplatz ein. Klodt sieht das Verfahren im Fluss. Am Ende des dritten Quartals solle der Planfeststellungsbeschluss vorliegen.

Dass Wohnhäuser in Monteurswohnungen zur Kurzzeitmiete umgewandelt werden, sei auch im Vorort ein Thema – mit den bekannten Folgen, so Klodt. Deshalb habe die SPD im Stadtrat beantragt, eine Satzung zur Zweckentfremdung von Wohnimmobilien zu verabschieden. Der neue Kindergarten in der Weidstraße ist zumindest im Teilbetrieb. Seines Wissens habe es dort in Sachen Verkehr bisher keine größeren Problemen gegeben, sagt Klodt.

Keine Kerwe

Eine Kerwe in der gewohnten Form wird es auch 2021 aufgrund der Corona-Pandemie nicht geben. Da sei er sich mit seinen Ortsvorsteherkollegen einig gewesen. Ob kleinere Ersatzveranstaltungen stattfinden, das sei noch in der Diskussion. Die Vereine im Vorort hätten zu kämpfen mit der aktuellen Situation. Soweit er gehört habe, sei es aber kaum zu Austritten gekommen.

Auf dem Vorortfriedhof müssten bereits wieder neue Urnengrabfelder geplant werden. Im Herbst solle zudem das Konzept für die Gestaltung der Friedhofsteile vorgelegt werden, die nicht mehr genutzt würden. Immer wieder in der Diskussion seien auch Baumgräber und eine Urnenwand.

Nachdem der Metzger geschlossen habe, fehle den Bürgern im Vorort die Nahversorgungsmöglichkeit.

Immer wieder hatte der Ortsvorsteher zuletzt die Kommunikation mit der Stadt bemängelt. „Das hat sich leicht gebessert“, sagt er. Als störend empfindet er, wie schon im Neujahrsempfang moniert, nach wie vor so manche verbale Auseinandersetzung. Oft würden in Diskussionen und Gesprächen mit Bürgern die Grenzen des Sagbaren ausgelotet, mitunter überschritten.