Die mit rund 360.000 Euro veranschlagten restlichen Baukosten für die kürzlich mit zwei Gruppen in Betrieb gegangene Kindertagesstätte Weidstraße ist die größte Position im städtischen Haushalt 2021 für Eppstein. Das hat Kämmerer Ronald Zobel am Mittwoch bei der Vorstellung des Finanzplans im Ortsbeirat Eppstein berichtet. Gelöst werden soll auch ein Problem am Römig.

237.000 Euro sind Zobel zufolge für Bauarbeiten an der Kita, 122.000 Euro für die Gestaltung der Außenanlage eingeplant. Im kommenden Jahr werden Rückflüsse