Die kleine Grünanlage an der Ecke Brunnengasse/Verdistraße in Eppstein zierte in der Vergangenheit ein Brunnen, der allerdings beschädigt worden und in seiner originalen Form von der Bildfläche verschwunden ist. Auf Wunsch aller vier Fraktionen des Ortsbeirats soll nun der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden. Wie der Ziehbrunnen aus Holz im späten 18. Jahrhundert einmal ausgesehen hat, ist auf historischen Bildern festgehalten. Sie werden nunmehr für die Neugestaltung herangezogen. Marika Denzer, Leiterin des städtischen Bereiches Planen und Bauen, machte in der Sitzung Hoffnung, dass das Brunnenprojekt zügig in die Tat umgesetzt werden kann. Eine Ausschreibung habe es bereits gegeben. Zu den Kosten machte sie keine Angaben. Es klang an, dass auch schon Spenden eingegangen seien.