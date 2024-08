Eppstein feiert Kerwe: Gastgeber der vier tollen Tage vom 18. bis 21. August ist der TSV als Betreiber des Festzelts auf dem Kerweplatz. Die Besucher erwartet ein musikalisch und kulinarisch vielfältiges Programm.

Ein Team von 40 Festzelt-Helfern bewirtet die Gäste mit deftiger Pfälzer Küche wie Leberknödel, Sauerkraut, Schiefer Sack, aber auch vegetarischen Schupfnudeln. Für sommerliches Flair sorgt die „Sansibar“ mit einer Auswahl an Cocktails.

Los geht es am Freitag auf dem Kerweplatz bereits um 16.30 Uhr mit Eröffnung des Ausschanks. Symbolisch ausgegraben wird die Kerwe um 17.45 Uhr auf dem Neuköllner Platz. Dort werden die Insignien der Macht an Kerwemaid Kathrin Hinkel übergeben. Begleitet vom Spielmannszug Eppstein zieht die Regentin für vier Tage dann zum Festplatz an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße, wo die Frankenthaler Schausteller mit Kinderkarussell, Schießstand und anderen Angeboten aufwarten. Fassbieranstich ist am Freitag um 18.45 Uhr im Beisein von Ortsvorsteher Uwe Klodt (SPD), Kerwemaid Kathrin Hinkel und Miss Strohhut Isis Jendahl. Danach unterhält Sängerin Jacky Vox.

Höhepunkt der Kerwe ist der Umzug am Samstag. Aufstellung ist um 15.30 Uhr in der Weingartenstraße. Von hier aus geht es ab 16 Uhr los: durch die Dürkheimer Straße, Brunnengasse, Verdistraße, Johann-Strauss-Straße zurück über Dürkheimer Straße und Weidstraße auf den Kerweplatz am Vereinsheim des TSV Eppstein. Um 17.45 Uhr wird die Kerwemaid „Kerweredd“ das Ortsgeschehen glossieren. Am Samstagabend spielt die Cover-Band „DubbeJam“ Pop, Rock und Schlager querbeet.

Am Sonntag beginnt Kerwe mit einem Gottesdienst um 10 Uhr im Festzelt. Um 11 Uhr startet der Frühschoppen. Zum Mittagessen servieren die Festwirte Flääschknepp mit Meerrettichsoße und Bratkartoffeln. Die musikalische Unterhaltung übernimmt das „Kerweradio“ .

Der Kerwemontag steht ganz im Zeichen von Weiß-Blau: Zum traditionellen bayrischen Frühschoppen ab 10 Uhr mit Andechser Bier, Weißwürsten und Handkäse spielt die Blaskapelle Pfalzklang. Beim Hausfrauennachmittag gibt es ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen. Musikalisch gestaltet den Abend ab 19.30 Uhr der Singer und Songwriter Olli Roth. Um 21 Uhr werden die Gewinner des von Ortsvorsteher Uwe Klodt initiierten „Eppsteiner Kerwerätsels“ gezogen. Im Anschluss der Prämierung wird um 21.30 Uhr die Kerwe „beerdigt“.