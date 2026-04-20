Der TSV Eppstein steigert sich nach der Pause und siegt 3:2 beim MTSV Beinderheim, der durch die Niederlage tiefer in den Abstiegskampf rutscht.

Keinen Schönheitspreis gab es am Freitag beim Duell auf der Kellertreppe in der A-Klasse Rhein-Pfalz zwischen dem MTSV Beindersheim und dem TSV Eppstein zu gewinnen. Zu wichtig waren da die drei Punkte, die sich die Gäste vom TSV Eppstein durch eine klare Leistungssteigerung im zweiten Durchgang verdienten. Das Team von TSV-Trainer Tobias Hoffmann gewann am Ende mit 3:2 (0:1). Dadurch sinken die Chancen für das Heimteam MTSV Beindersheim auf den Klassenerhalt erheblich.

Eine gute erste Halbzeit war zu wenig, der Leistungseinbruch nach der Pause brachte die Gäste wieder zurück ins Spiel. Beindersheim bleibt somit mit 17 Punkten auf dem zweiten Abstiegsplatz, während der TSV Eppstein mit jetzt 24 Punkten nach dem ersten Sieg im neuen Jahr erst einmal durchatmen kann.

Entsprechend bedient war nach dem Spiel MTSV-Trainer Marc Erbach: „Unser Leistung in der ersten Halbzeit war in Ordnung. Wir haben 1:0 geführt und in der Abwehr nichts zugelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir aber körperlich zu stark nachgelassen und deshalb verdient verloren. Ich bin mega enttäuscht, denn alle wussten, was heute auf dem Spiel steht. Jetzt wird es ganz schwierig für uns, den Abstieg noch zu vermeiden, denn wir haben nach dem Auswärtsspiel bei DJK Eppstein fast nur noch schwere Aufgaben gegen die Spitzenteams vor der Brust.“ Neben dem Fehlen der Stammspieler Jason Tack und Dustin Kolb war auch die zuletzt zu schwache Trainingsbeteiligung für Erbach ein Grund für den Einbruch nach der Pause.

Ganz andere Möglichkeiten hatte da TSV-Trainer Tobias Hoffmann. Auch ihm fehlten einige Spieler verletzungsbedingt, dennoch war sein Kader groß genug, um die Ausfälle zu kompensieren. Zudem stimmt aktuell auch die Trainingsbeteiligung. So konnte er Standardspezialist Attila Bors zunächst auf der Bank belassen, da er zuletzt weniger als andere trainiert hat.

Nach seiner Einwechslung sollte Bors dann zum entscheidenden Spieler für die Wende werden. Zu Beginn des Abstiegsduells spielten beide Teams taktisch diszipliniert und ohne viel Risiko nach vorne. Einen platziert in die lange Ecke geschossenen Freistoß von Lukas Stalla konnte Gästekeeper Marvin Mickert noch mit den Fingern um den Pfosten lenken (9.). Wenig später traf, diesmal nach einem Freistoß von Manuel Fruth, Mittelstürmer Nico Kemmler im Nachschuss zur frühen MTSV-Führung (13.).

Danach hatte Rouven Amos noch die Chance zu erhöhen. Er scheiterte aber nach einem Sololauf an Mickert im TSV-Tor (16.). Kurz danach musste Amos verletzt das Feld verlassen. Für ihn kam Andre Krajnc ins Team (29.). Aufmerksam und konzentriert war vor der Pause die Beindersheimer Abwehr um Winterneuzugang Manuel Fruth, die keine zwingende Gästechance zuließ.

Tobias Hoffmann reagierte auf die Angriffsflaute seines Teams mit offensiven Positionswechseln. Seine Mannschaft war spätestens nach der Einwechslung von Attila Bors und David Rittmann (60.) spielbestimmend. MTSV-Trainer Marc Erbach versuchte noch, sein nun zu passives Team von der Seitenlinie wachzurütteln. „Das ist alles zu wenig, was wir jetzt machen.“ Doch es sollte nichts nützen.

Nach einem langen Ball in den freien Raum traf Dominic Thiel flach ins lange Eck zum längst verdienten 1:1-Ausgleich (71.). Wenig später konnte TSV-Stürmer Jannik Hix nach starker Flanke von Bors im Strafraum von MTSV-Verteidiger Sven Lauter nur regelwidrig am Torschuss gehindert werden. Den fälligen Strafstoß nutzte Attila Bors zur Gästeführung (77.). Nun mussten auch die Gastgeber wieder mehr die Offensive suchen.

Bei zwei Kopfballchancen aus kurzer Entfernung nach Freistößen parierte Mickert im TSV-Tor gegen Linus Springer und Matthias Nagel stark (81. und 90.). Auf der anderen Seite verpasste Thiel allein vor dem Beindersheimer Tor den Ausbau der Gästeführung (86.). Diese gelang dann kurz darauf. Nach einem Ballgewinn vor dem MTSV-Strafraum passte der eingewechselte Simon Schermer auf den freistehenden Attila Bors, der hoch ins kurze Eck traf (90.).

Das war die Entscheidung. Lukas Stalla nutzte zwar noch einen fragwürdigen Elfmeter zum 2:3-Anschlusstreffer (92.), doch wenig später endete das Spiel ohne weitere Möglichkeiten für beide Teams mit dem am Ende verdienten 3:2-Sieg für den TSV Eppstein.

Für TSV-Trainer Tobias Hoffmann war der wichtige Sieg nach der Steigerung nach der Pause eine logische Konsequenz. „Die erste Halbzeit war für mich ein typisches 0:0-Spiel ohne große Chancen auf beiden Seiten. Uns haben da auf dem Weg nach vorne die Ideen gefehlt. Nach der Pause haben wir offensiv die Positionen gewechselt. Wir waren dann spielbestimmend und es war für mich nur eine Frage der Zeit, wann der Ausgleich fällt. Nach etwa 20 Minuten wurde immer mehr deutlich, dass wir körperlich präsenter waren, wir mit mehr Tempo spielen konnten und so auch auf den Flügeln gut durchgekommen sind. Zudem konnte ich von der Bank noch starke Spieler einwechseln. Attila Bors hatte dann die entscheidenden Aktionen, aber auch die anderen Einwechselspieler haben für Belebung gesorgt. Der erste Sieg für uns in diesem Jahr ist ein Schritt in die richtige Richtung. Dennoch müssen wir noch weitere Punkte sammeln, um ganz sicher zu sein.“

Sein Team erwartet nächste Woche gegen den offensivstarken Tabellenzweiten SV Ruchheim eine ganz schwere Aufgabe. Für den MTSV Beindersheim zählt dann beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht DJK Eppstein nur ein Sieg.