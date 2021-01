Innerhalb einer Stunde haben Unbekannte nach Angaben der Polizei am Dienstag mehrfach versucht, Bürger mit dem sogenannten Enkeltrick um ihr Erspartes zu bringen – den Beamten zufolge in allen vier Fällen aber glücklicherweise ohne Erfolg. Die Anrufer seien zwischen 12.50 und 13.50 Uhr bei Haushalten in Frankenthal und Beindersheim eingegangen. Die Masche war jeweils sehr ähnlich: Ein Mann , der sich als angeblicher Verwandter der Opfer ausgab, versuchte laut den Ermittlern unter dem Vorwand einer Notsituation eine hohe Geldsumme zu ergaunern. In zwei Fällen habe er einen mittleren fünfstelligen Betrag genannt. Die Angerufenen hätten sich äußerst misstrauisch gegenüber der Person am Telefon gegeben. Ob es sich bei dem Anrufer jeweils um denselben oder um mehrere Tatverdächtige gehandelt habe sei derzeit nicht bekannt. Betrugsversuche wie die beschriebenen beschäftigen die Polizei nach eigener Darstellung aber immer wieder. Die Betrüger nutzen eine vermeintliche familiäre Verbindung dafür, das Vertrauen der Angerufenen zu erschleichen und um deren Hilfsbereitschaft auszunutzen. Die Ermittler appellieren deshalb: „Wenn Ihnen ein Anruf seltsam erscheint, rufen Sie uns an.“ Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail unter der Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.