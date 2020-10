Die Polizeiinspektion Grünstadt berichtet von drei Betrugsversuchen per Telefon am Dienstag und Mittwoch im Leiningerland. Eine 88-Jährige aus Großkarlbach erhielt einen Anruf einer angeblichen Enkelin, die vorgab, „ganz schnell“ 38.000 Euro für den Kauf einer Eigentumswohnung zu benötigen. Einem 76-jährigen Grünstadter wurde ein Gewinn aus einem Preisausschreiben in Höhe von 49.500 Euro versprochen, sofern er vorher eine Gebühr von 1000 Euro zahle. Beide Versuche liefen laut Polizei ins Leere. Nicht so im Fall einer 68 Jahre alten Frau aus Dirmstein.

700 Euro für Prepaid-Karten ausgegeben

Ihr wurde telefonisch mitgeteilt, dass sie 82.000 Euro gewonnen habe. Nach Aufforderung kaufte sie an einer Tankstelle Guthabenkarten im Wert von 700 Euro und übermittelte die Codes an den Betrüger. Sie wurde laut Polizei erst stutzig, als sie weitere 2000 Euro aufbringen sollte.