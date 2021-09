40.000 Euro Bargeld haben unbekannte Betrüger nach Angaben der Polizei am Montag bei einer 73 Jahre alten Frau in Frankenthal erbeutet. Die Seniorin ist den Beamten zufolge auf eine Variante des sogenannten Enkeltricks hereingefallen. Eine Frau habe sich am Telefon als Freundin ausgegeben. Ihre Geschichte: Sie sitze bei einem Notar und benötige dringend Geld für einen Wohnungskauf – die war laut den Ermittlern von mehr als 50.000 Euro. Wenn sie direkt bezahle, so der Vorwand, könne sie einiges sparen. Die Frankenthalerin – offenbar überzeugt, tatsächlich mit ihrer Bekannten zu sprechen – habe den Betrag genannt, mit dem sie aushelfen könne. Die Anruferin habe der 73-Jährigen daraufhin erklärt, dass sie nicht selbst zum Abholen kommen könne, das werde ein Angestellter des Notars erledigen. Kurze Zeit später tauchte dann ein jüngerer Mann bei ihr auf und nahm das Geld entgegen. Erst danach habe die ältere Dame bei ihrer richtigen Freundin nachgehakt und im Gespräch festgestellt, dass diese weder angerufen hatte, noch Geld von ihr brauche. Das Opfer des Betrugs habe dann die Polizei verständigt. Eine direkt eingeleitete Nahbereichsfahndung brachte allerdings keinen Erfolg. Von dem angeblichen Notariatsmitarbeiter liegt folgende Beschreibung vor: 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank mit kurzen dunklen Haaren und dunkle Augen. Bekleidet war mit einer grauen Schirmmütze, einer helle Hose und einem dunklen Oberteil. Er habe eine braune Umhängetasche mitgeführt.