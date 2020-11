Über eine neue Betrugsmasche informiert die Polizei Worms: Am Freitag, 27. November, wurde ein 92-jähriger Rentner aus Flörsheim-Dalsheim angerufen. Am Telefon behauptete eine ihm unbekannte Frau, seine Tochter sei mit dem neuartigen Coronavirus infiziert und befände sich in einem Mannheimer Krankenhaus. Für drei Infusionen benötige sie dringend je 5000 Euro von ihm. Der Rentner reagierte laut Polizei richtig: Er beendete das Gespräch und kontaktierte seine Tochter. Dadurch flog der Schwindel auf.