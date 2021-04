Von mehreren Versuchen, Senioren in der Stadt am Freitag am Telefon zu betrügen, berichtet die Polizei Frankenthal. Ältere Menschen seien auf dem Festnetz angerufen worden. Die Betrüger hätten sich als Enkel oder andere nahe Familienangehörige ausgegeben. In allen bisher bekannten Fällen hätten die Angerufenen aber frühzeitig die Betrugsmasche erkannt und das Telefonat sofort beendet. Mögliche weitere Opfer der Betrugsversuche können sich an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de wenden. Die Polizei ermutigt Bürger dazu, bei Anrufen misstrauisch zu sein und sich im Zweifel an die nächste Dienststelle zu wenden.