Fast 60.000 Euro haben Betrüger am Freitagnachmittag einem hochbetagten Lambsheimer abgenommen, nachdem sie ihm am Morgen vorgetäuscht hatten, seine Tochter habe in Österreich einen tödlichen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann von einem angeblichen Oberlandesrichter angerufen worden, der – ebenso wie später ein vermeintlicher Oberstaatsanwalt – behauptete, die Tochter komme in Untersuchungshaft, falls die Kaution in Höhe von rund 30.000 Euro sowie Gerichtskosten nicht bezahlt würden. Sogar seine Tochter selbst glaubte der Senior am Telefon zu haben, als zusätzlich eine Frau Druck auf ihn ausübte.

Geldübergabe am Nachmittag

Es folgte gegen 14.10 Uhr ein Treffen in der Lambsheimer Gartenstraße, bei dem laut Polizei einem Mann 38.000 Euro und zwölf Goldmünzen übergeben wurden. Der unbekannte Abholer mit europäischem Erscheinungsbild soll etwa 165 Zentimeter groß sein und eine Steppjacke sowie eine dunkelgraue Schirmmütze getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 06237 934-1100, zu melden.