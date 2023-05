Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Hans Kurt Hutzel hat sich ein protestantischer Pfarrer und Pädagoge, der in vielen kirchlichen Bereichen aktiv war, in den Ruhestand verabschiedet. 26 Jahre lang arbeitete er an der Berufsbildenden Schule in Frankenthal. In dieser Zeit hat Hutzel etliche Projekte auf den Weg gebracht.

Die Schulseelsorge war Hans Kurt Hutzel ein Herzensanliegen. Als religionspädagogischer Berater im Amt für Religionsunterricht der Evangelischen Kirche der Pfalz trat er vehement dafür ein, diesem