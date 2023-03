Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Energiewende kommt in den Kommunen an. Frankenthal wird sich mit seinen Nachbarstädten und -gemeinden erneut in der Frage abstimmen müssen: Wie hältst Du es mit der Windenergie?

Zwei Prozent der Fläche von Rheinland-Pfalz sollen künftig fürs Erzeugen von Strom per Windenergie genutzt werden – das zumindest ist das im Entwurf zur Aktualisierung des Landesentwicklungsprogramms (LEP) IV formulierte Ziel.