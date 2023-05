Mit einem Bündel energierelevanter Maßnahmen ist es dem Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) nach eigener Darstellung gelungen, den Verbrauch im vergangenen Jahr deutlich zu reduzieren. Das gesteckte Einsparziel von 20 Prozent sei sowohl beim Gas als auch beim Strom übertroffen worden. Nach dem im Betriebsausschuss vorgelegten Bericht ist der Gasverbrauch in den EWF-Betriebsstätten 2022 um rund 310.000 Kilowattstunden auf etwas mehr als eine Million Kilowattstunden gesunken, was einer Einsparung von etwa 22 Prozent entspricht. Auch der Stromverbrauch ist im gleichen Zeitraum um knapp 54.000 Kilowattstunden auf 203.000 Kilowattstunden – und damit um 21 Prozent – zurückgegangen. Dieses Einsparvolumen entspricht in etwa dem Jahresverbrauch von 13 Vier-Personen-Haushalten. Für den gesamten Energiebezug gab der EWF im Vorjahr rund 137.000 Euro (2021: 168.000 Euro) aus.

Die erzielten Einspareffekte, die in der Hauptsache aus Einschränkungen im Heizkomfort und einer Modernisierung der technischen Ausstattung resultieren, waren an den zentralen Standorten in der Ackerstraße und im Nachtweideweg am stärksten ausgeprägt. Auch die im Juli 2022 in Betrieb gegangene Fotovoltaikanlage zeige bereits positive Auswirkungen, die durch die Installation von Batteriespeichern noch gesteigert werden soll. Damit könne der erhöhte Strombedarf, der durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen entstehe, teilweise gedeckt werden. Fortgesetzt wird darüber hinaus die Umrüstung auf digitale Heizkörperthermostate. Nach eigenen Berechnungen hat der EWF unter dem Strich im vergangenen Jahr etwa 100 Tonnen Kohlendioxid eingespart. Dies entspricht dem jährlichen Schadstoffausstoß von 13 Mittelklassefahrzeugen bei einer Fahrleistung von 30.000 Kilometern.