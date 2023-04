Um Engpässe in der Energieversorgung im Winter zu vermeiden, hat die Bundesregierung zum 1. September ein Bündel an kurzfristigen Sparmaßnahmen verabschiedet. Die Verordnung, die im Februar noch einmal verlängert wurde und bis 15. April gilt, untersagt es öffentliche Gebäude und Baudenkmäler zu beleuchten, solange die Sicherheit dadurch nicht gefährdet wird. In Rathäusern und in anderen öffentlichen Immobilien darf die Raumtemperatur maximal 19 Grad betragen. Gemeinschaftsflächen wie Flure, Treppenhäuser und Einganshallen dürfen gar nicht beheizt werden. Mitarbeiter und Besucher müssen sich mit kaltem Wasser die Hände waschen. Durchlauferhitzer und andere dezentrale Geräte sind dafür ganz abzuschalten, zentrale Anlagen auf ein Maß zu drosseln, dass nötig ist, um beispielsweise die Bildung von Legionellen zu vermeiden. Ausnahme für beide Punkte: Schulen, Kindertagesstätten sowie medizinische Einrichtungen und Pflegeheime.

Auch für Privatleute und Unternehmen gelten bis Mitte April bestimmte Regeln. Werbeanlagen dürfen beispielsweise zwischen 22 und 6 Uhr nicht beleuchtet werden, in beheizten Einzelhandelsgeschäften dürfen die Ladentüren nicht dauerhaft offenstehen. Mieter werden durch die Verordnung von der Pflicht entbunden, in ihrer Wohnung für eine Mindesttemperatur zu sorgen. Private Schwimmbecken dürfen – außer zu medizinischen Zwecken – nicht beheizt werden.

Seit Oktober 2022 gelten außerdem mittelfristige Energiesparmaßnahmen, die bis Ende September 2024 umzusetzen sind. Dazu zählt unter anderem, dass Gebäudeeigentümer ihre Heizanlagen überprüfen und gegebenenfalls besser einstellen müssen. Das gilt auch für Wohngebäude ab einer bestimmten Größe. Soweit wirtschaftlich vertretbar sind auch Firma dazu aufgerufen, ihren Energieverbrauch begutachten zu lassen.

Die Vorgaben dienen dazu die Energiesparziele der Europäischen Union zu erreichen, betont die Regierung. Angesichts eingestellter russischer Gaslieferungen seit Mitte vorigen Jahres haben sich die EU-Staaten verpflichtet, ihren Gasverbrauch um mindestens 15 Prozent zu verringern.