Als eine Sparmaßnahme angesichts steigender Energiepreise senken die Stadtwerke Frankenthal die Temperatur in den Becken im Strandbad von 24 Grad auf 23 Grad. Einzig das Kinderbecken sei immer mindestens 24 Grad warm. Das teilt der Energieversorger als Betreiber der Schwimmbäder in Frankenthal auf Anfrage mit. Im Ostparkbad habe man bereits eine Temperaturabsenkung von einem Grad vorgenommen. Die Eintrittspreise im Strandbad, das am 26. Mai die Saison eröffnet, bleiben laut Stadtwerken unverändert. Einzig die Gebühr von 50 Cent, die 2021 für Kinder unter sechs Jahren erhoben wurde, falle dieses Jahr wieder weg. Kinder unter sechs Jahren können das Strandbad kostenlos besuchen. Heizung und Warmwasserversorgung in den beiden Bädern werden über Erdgas, ein Blockheizkraftwerk, Kessel und Pufferspeicher sichergestellt.

Die Kosten für Strom und Wärme betrugen 2020 etwa fünf Prozent der Gesamtkosten. Allerdings seien die Zahlen angesichts der Corona-Pandemie schwer zu vergleichen. Noch seien die Auswirkungen der gestiegenen Preise gering, da man von einer langfristigen Beschaffungsstrategie profitiere. „Wenn der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen hohen und weiter steigenden Energiekosten noch länger anhalten, werden auch wir die Auswirkungen dieser Entwicklung spüren“, teilen die Stadtwerke mit.