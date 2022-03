Was denken Wähler über die Maßnahmen der Regierung zur Entlastung angesichts hoher Energiepreise? Darüber wollen der Grüne-Bundestagsabgeordnete Armin Grau aus dem Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal sowie Frank Bsirske, ehemaliger Vorsitzender der Gewerkschaft Verdi und sozialpolitischer Sprecher der grünen Bundestagsfraktion, am Donnerstag, 24. März, 19.30 Uhr, mit Bürgern diskutieren. Wer dabei sein will, kann sich auf Zoom unter https://zoom.us/j/94525554981 Meeting-ID: 945 2555 4981 einwählen. Es soll unter anderem über den erhöhten Heizkostenzuschuss, den Kindersofortzuschlag und steuerliche Entlastungen gesprochen werden. Diese und andere Beschlüsse dienten dazu, dass nicht Geringverdiener die Zeche für wichtige klimapolitische Ziele zahlen müsssten, heißt es in einer Pressemitteilung Graus.