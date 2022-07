Angesichts drohender Engpässe bei Gas arbeitet die Stadtverwaltung Frankenthal derzeit an einem Notfallplan für verschiedene Szenarien. Das teilt die Pressestelle am Dienstagnachmittag auf Anfrage mit. Zudem soll ein Krisenstab einberufen werden. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) sei mit Blick auf die durch den russischen Angriff auf die Ukraine ausgelöste Energiekrise bereits seit Längerem im engen Austausch mit dem Geschäftsführer der Stadtwerke Frankenthal, Volkmar Langefeld. Konkrete Schritte benennt die Verwaltung noch nicht. Auch andere Kommunen in der Region rüsten sich für Knappheit bei Gas und Strom. Unter anderem hat Ludwigshafen gestern angekündigt, die Wassertemperatur im Willersinn-Freibad abzusenken und das Rathaus nachts nicht mehr anzustrahlen. In Frankenthal haben die Stadtwerke bereits im Mai mitgeteilt, dass aus Spargründen die Becken im Strandbad weniger beheizt werden. Einzige Ausnahme: das Kinderbecken.