Nach dem Training duschen: Das ist ab nächster Woche in den städtischen Sporthallen in Frankenthal nicht mehr möglich. Die Warmwasserversorgung, die normalerweise ganzjährig genutzt werde, sorge für einen „nicht unerheblichen Gasverbrauch“, wie die Verwaltung informiert. Die Duschen einfach etwas kälter einzustellen, sei nicht möglich, weil dadurch das Legionellenwachstum gefördert würde. Diese Umstellung in den Sporthallen ist Teil eines ganzen Pakets an Energiesparmaßnahmen, das der Stadtrat einstimmig beschlossen hat. Die Stadt unterhält nach eigenen Angaben 21 Sport- und Gymnastikhallen, die größte ist die Sporthalle am Kanal.