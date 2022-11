Es sei aktuell nicht auszuschließen, dass das Ostparkbad Anfang kommenden Jahres wegen steigender Energiekosten geschlossen werden muss. Das sagte der Geschäftsführer der Stadtwerke, Volkmar Langefeld, vergangene Woche im Stadtrat. Langefeld begründete unter anderem mit dieser Unsicherheit, dass es in dieser Saison keine Dauerkarten für das Hallenbad gibt. In einer Anfrage hatte die Parteilose Beate Weber die Wiedereinführung von Dauerkarten und Kombitickets gefordert. In Zeiten steigender Lebenshaltungskosten könnten Bürger so entlastet werden, außerdem verringere sich der Personalaufwand der Stadtwerke. Das Unternehmen verzichte derzeit auf eine konstante Einnahme.

Beide Angebote – Dauerkarte und Kombiticket – soll es laut Stadtwerke-Chef Langefeld künftig wieder geben. Für diesen Winter sei allerdings in der Planungsphase unklar gewesen, ob man aufgrund der Corona-Situation und der Energiekrise überhaupt den Betrieb starten könne. Die Rückbuchung bereits gezahlter Beiträge sei bei rund 1000 Kunden mit Dauerkarte ein großer Aufwand. Ab Sommer will man das Angebot aber wieder aufnehmen. Weber plädierte im Stadtrat dafür, ohne hohe Aufschläge eine monatliche Abbuchung zu ermöglichen. Das sei kundenfreundlich und so wären auch Unterbrechungen, wie etwa in der Corona-Zeit, einfacher zu handhaben.

Noch im September hatten Stadtwerke und Stadt betont, trotz massiver Sparaufforderungen an die Kommunen in der drohenden Gaskrise das Hallenbad offen halten zu wollen. Mit einem Jahresverbrauch entsprechend 80 Haushalten stelle der Betrieb eine „erhebliche Belastung“ dar, sagte Hebich. Trotzdem wolle man insbesondere Schulen und Vereinen, aber auch Selbsthilfegruppen und chronisch Kranken weiter das Schwimmen ermöglichen.