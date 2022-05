Nach langer Corona-Pause hatten die Gymnastinnen der VT Frankenthal am Samstag endlich mal wieder einen Auftritt vor Publikum. Bei der Veranstaltung „Die Show muss weitergehen“ des Pfälzer Turnerbunds (PTB) in Rodalben gab es auch keinen Wertungsstress.

Nach zwei Jahren Corona-Pause respektive Wettbewerben ohne Zuschauer, durften die Gymnastinnen der VT Frankenthal am Samstag endlich wieder ihr Können vor Publikum zeigen. Und auch die Zuschauer haben die Sportler offenbar vermisst. Denn die Tribünen bei „Die Show muss weitergehen“ waren gut gefüllt.

Sowohl die VT-Mädchen als auch 26 weitere Gruppen zeigten dem Publikum ihr Können. Für die Frankenthaler waren laut Petra Fließ 23 Gymnastinnen zwischen acht und 25 Jahren am Start. Sie präsentierten in der Gruppe ihre Showvorführung „Zurück in die 90er“. Dabei hatten Amalia und Alina Friedel, Amelie Sturm, Naomi Berger, Lara Sommerfeld, Clara Theobald, Barbara Narrozidis, Bianca Cygal, Rosalie von der Au, Lilla Fazekas, Diana Hasani, Daniela Schuturov, Amelie Messner, Helen Hahn, Jessica Heyer, Vittoria Scollo, Tanisha Ross, Anna Fichtelberger, Lilly Baumann, Shemsije Seidija, Anastasia Kramer und Alishia Rother ausnahmsweise mal keinen Wertungsstress.

Rother hat die Übung choreografiert und fungierte in Rodalben auch als Trainerin der „Girlies“, wie sich die Gruppe nennt. Eingebaut waren am Ende neben zahlreichen Tanzschritten auch Elemente mit den verschiedensten Handgeräten wie Bälle, Bänder, Keulen und auch Schirmen. Der Lohn: viel Applaus.