Überwältigt ist Carmen Noppenberger von der Hilfsbereitschaft der Frankenthaler für die Flutopfer im Ahrtal. Am 28. August soll ein Lastwagen die Hilfsgüter nach Angaben der Geschäftsfrau zuerst in einen als Zwischenlager genutzten früheren Stützpunkt der US-Armee in die Eifel bringen. Die Initiatorin der Aktion will den Transport begleiten.

In der Nacht von 14. auf 15. Juli hatte Starkregen dort eine Hochwasserwelle ausgelöst, bei der mehr als 100 Menschen ums Leben kamen. Infrastruktur wurde zerstört, viele Häuser wurden teilweise oder komplett beschädigt. Carmen Noppenberger wollte helfen. Und fand schnell Mitstreiter: Spontan hätten etwa die Betreiber des Stadtportals Frankenthal zugesagt, ein Plakat für die Initiative zu entwerfen.

Die seitdem gesammelten Spenden stapeln sich derzeit in der Sporthalle der DJK Schwarz-Weiß Frankenthal, die der Verein sofort nach Noppenbergers Aufruf zur Verfügung gestellt habe. Bei Sortierarbeiten in der Halle sei sie – vermittelt vom Klub – in Kontakt mit einem Fuhrunternehmen gekommen, das die Hilfsgüter in die Eifel bringen wird. Am 27. August wird verladen, einen Tag später geht’s los.

Auch der Ehemann packt an

Zahlreiche Fahrräder, Hygieneartikel und Tierfutter seien abgegeben worden. Schlafdecken seien ebenso gespendet worden wie zwei Kisten mit neuwertigen Schulranzen, schildert die Initiatorin begeistert. Aber auch Werkzeug, ein Kompressor, Hochdruckreiniger und Feuchtigkeitsregler seien inzwischen in der Turnhalle eingelagert. Noppenberger kann beim Einsammeln der Hilfsgüter auf eine Handvoll von freiwilligen Helfern, darunter auch ihr Mann Hans, zurückgreifen.

Bei ihr im Geschäft am Rathausplatz kämen zudem immer wieder Leute vorbei, die Geld spendeten. Das lande in einer Kasse, in der sich inzwischen ebenfalls rund 1000 Euro angesammelt hätten, erzählt Carmen Noppenberger. Sie habe sich im Krisengebiet informiert und sei auf eine junge Familie gestoßen, die gerade gebaut und durch die Flut alles verloren habe. Ob diese nun die komplette Geldspende bekomme oder einen Teil davon, das müsse noch besprochen werden.

Kontakt

Wer noch spenden will, kann sich an Carmen Noppenberger, Telefon 889170 (10 bis 18 Uhr), wenden. Nicht angenommen wird Kleidung und Hausrat.