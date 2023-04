Kanalarbeiten in der Elsa-Brändström-Straße machen von Montag, 17. April, bis einschließlich Sonntag, 23. April, eine Teilsperrung des Wendehammers an der Stadtklinik erforderlich. Wie die Stadt weiter mitteilt, entfällt in dieser Woche auch die Bushaltestelle „Stadtklinik 1“. ÖPNV-Nutzer, die aus Richtung Dirmstein/Heuchelheim/Heßheim kommen, müssen bis zur Haltestelle Gangerhofstraße mitfahren. Richtung Stadtmitte geht es von der Haltestelle „Stadtklinik 2“ an der Heßheimer Straße, Ecke Nordring.

In der Innenstadt muss am Freitag, 21. April, in der Johannes-Mehring-Straße der Gehweg komplett und die Fahrbahn zum Teil gesperrt werden. Die Einfahrt in das Parkhaus des Kaufhauses Birkenmeier ist an diesem Tag zwischen 8 und 17.30 Uhr nicht jederzeit möglich, schreibt die Stadtverwaltung.