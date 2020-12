[aktualisiert 17:45] Spezialkräfte haben nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag in der Elisabethstraße mit ihrem Zugriff eine zunächst kritische Einsatzlage lösen können. Den Beamten zufolge wurde eine „psychisch auffällige Person“ in Gewahrsam genommen, weil es Hinweise auf eine mögliche Eigengefährdung gegeben habe. Nach knapp anderthalb Stunden sei der Einsatz gegen 17.15 Uhr „ohne besondere Vorkommnisse“ erledigt gewesen, berichtete eine Sprecherin der Polizeiinspektion. Der 35 Jahre alte Mann sei dem Kommunalen Vollzugsdienst übergeben worden, der in solchen Fällen das Einliefern in die Psychiatrie übernimmt. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden.