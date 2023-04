Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Der Einsatz für Mitmenschlichkeit und gegen das Vergessen lohnt sich“, betonte Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) am Donnerstag bei der Verlegung von elf Stolpersteinen in der Bahnhofstraße, Sterngasse und im Neumayerring. Sie erinnern an jüdische Mitbürger, die Opfer des NS-Regimes wurden, sowie einen Frankenthaler Widerstandskämpfer.

Bei dem vom Förderverein für jüdisches Gedenken angestoßenen und vom Stadtrat unterstützten Projekt wurden von dem Kölner Aktionskünstler Gunter Demnig