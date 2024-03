338 große und kleine freiwillige Helfer beteiligten sich in der ersten Märzwoche an der Aktion „Sauberhaftes Frankenthal macht Frühjahrsputz“. Auffällig sei die Menge an gesammelten Elektrogeräten und Schrott gewesen, berichtete Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Betriebsausschuss am Montag. Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) denke daher über ein neues Serviceangebot nach. Derzeit werde geprüft, wie die werthaltigen Gegenstände vermehrt gesammelt und dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden können. So komme beispielsweise die Entgegennahme von Elektro-Kleingeräten bei den Schadstoffsammlungen in den Vororten in Betracht. Die Resonanz auf die Putzaktion wertete Knöppel als Erfolg. Man wolle die Bevölkerung damit sensibilisieren und „deutlich machen, dass Müll nicht in die Landschaft oder Umgebung geworfen werden darf“, sagte er. Unter den Teilnehmern waren 251 Kinder aus zwei Schulen und sieben Kindergärten. Außerdem machten elf Vereine und Institutionen sowie private Gruppen mit. Auch zwei Kitas aus Bobenheim-Roxheim sammelten Abfälle ein. Insgesamt kamen zehn Kubikmeter Müll zusammen.