Werke von Jörg Madlener hängen unter anderem im Guggenheim Museum in New York, in der Albertina in Wien und im Museum für Moderne Kunst in Brüssel. In „Elegy for Syria“ setzt sich der Schüler von Otto Dix mit der desaströsen Lage in Syrien auseinander. Dass diese Ausstellung ausgerechnet nach Worms kommt, hat einen Grund.

Kurator der Schau „Elegy for Syria“ ist Olaf Mückain. Mit Jörg Madlener verbinde ihn eine Freundschaft. Dessen Werkschau – ehrenamtlich – zusammenzustellen sei für ihn eine große Freude und Ehre. Umso mehr, als der wissenschaftliche Leiter der Museen der Stadt Worms die hochkarätige Exhibition im Museum Heylshof zeigen kann. Mit kleinen Mitteln und kleinem, engagiertem Team versuche er, ein niveauvolles Programm zu bieten, sagt Mückain, der unter anderem 2016 den deutschen Maler und Bildhauer Markus Lüpertz in die Nibelungenstadt holte. Nun also Madlener und seine zum Teil großformatigen Gemälde, auf denen er sich mit den kriegerischen Konflikten in Syrien und auch im Irak auseinandersetzt, mit Leid, Zerstörung und Gewalt. „Verstörend schön“ seien die dabei entstandenen Werkserien, schreibt Mückain in seiner Laudatio. Der Betrachter werde zum Zeugen des Ringens des Künstlers, nicht nur um eine vertretbare humanitäre und gesellschaftspolitische Position, sondern überdies auch um die jeweils gültige Bildgestalt. Zeitungsfotos und andere Dokumente sind Grundlagen von Madleners Dialog der Kulturen.

Bei Theodor Adorno und Max Horkheimer studiert

Ein weiteres Leitmotiv des 1939 in Düsseldorf geborenen Künstlers ist laut Mückain die tragische mythologische Seherin Kassandra. Auch aus dieser Werkgruppe sind im Heylshof einige Arbeiten zu sehen. Insgesamt sollen etwa 30 bis 40 Gemälde gezeigt werden, im Wechselkabinett und – im Raum montiert – als Installationen im Dialog mit der Dauerausstellung. Zum Jubiläum „1000 Jahre Andreassstift“ Ende November ist außerdem eine Ergänzungsschau mit Irak-Bildern des in New York lebenden Malers geplant.

Jörg Madlener, Wahl-Belgier und ehemaliger Otto-Dix-Schüler, studierte Kunst an der Städelschule bei Professor Heinz Battke und am Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen bei Professor Jos Hendricks sowie Philosophie als Auditor bei Theodor Adorno und Max Horkheimer an der Universität in Frankfurt. Von Dix habe er die klassische Eitempera-Technik gelernt, bei der die Ölfarbe mit Eigelb und Farbpigmenten hergestellt wird. Inspiriert sei Madleners Arbeit vom amerikanischen abstrakten Expressionismus eines Cy Twombly oder des 2011 verstorbenen Willem de Kooning, den er selbst kannte, und vom Stil des britischen Malers Francis Bacon.

Die Ausstellung „Elegy for Syria“ war vor Worms in Brüssel in der Akademie der Künste und Wissenschaften und in Saerbeck im Münstlerland zu Gast, wo die Bilder unter anderem in einem Weltkriegsbunker gehängt waren.

Termin