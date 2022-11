Vor einer Woche hat die Saison im Eisstadion an der Saarlandstraße begonnen. Es könnte die letzte in der 51-jährigen Geschichte der Open-Air-Sportanlage sein. Die Gründe dafür lesen Sie hier.

Die Stadt Frankenthal könnte im neuen Jahr erstmals seit langer Zeit wieder schwarze Zahlen schreiben. Die Verwaltung rechnet in ihrem Haushaltsplan mit einem „deutlichen Überschuss“. Der Finanzdezernent schränkt aber ein: Es gebe noch viele Unwägbarkeiten und Fragezeichen. Welche das sind, lesen Sie hier.

Nach 13 Jahren mit der Familie in einer Dreizimmer-Wohnung im Speyerer Westen ist Ingrid Brech in einem Einraum-Appartement gelandet. „Hier gehöre ich nicht hin“, sagt die 52-Jährige. Warum sie das so sieht, darüber berichten wir hier.

Drei denkmalgeschützte Ladeneinrichtungen gibt es in Mannheim. Eine davon ist eine Apotheke. Und die hat einen ganz besonderen Status. Mehr dazu, lesen Sie hier.

Die Gemeinde Neuhofen und die Pfalzwerke kooperieren in einer GmbH beim Ausbau erneuerbarer Energien. Bald schon könnten auch andere Gemeinden profitieren, wie das Führungsteam hier erklärt.