Eine Eisplatte, die auf ein Auto geknallt ist – das ist nur einer von mehreren gefährlichen Vorfällen im Straßenverkehr der letzten Tage in der Region. Die Polizeiautobahnstation Ruchheim appelliert aus diesem Grund an alle Verkehrsteilnehmer, gerade bei Winterwetter besonders vorsichtig zu sein.

„Falsches Fahrverhalten oder ein nicht angemessener Zustand eines Fahrzeugs können nicht nur gefährlich, sondern auch teuer werden“, mahnt die Autobahnpolizei, die auch für die Fernstraßen im Bereich Frankenthal zuständig ist.

Dramatischstes Beispiel der letzten Tage: Bei einem Lastzug, der auf der A61 in der Gemarkung Heßheim unterwegs war, löste sich nach Angaben der Beamten am Dienstag eine Eisplatte vom Dach des Sattelaufliegers und prallte auf einen dahinter fahrenden Pkw. „Bei zwei weiteren Lkw stellten die Polizisten ebenfalls Eisplatten fest, weshalb die Weiterfahrt verhindert werden musste“, berichtet Sandra Giertzsch für die Ruchheimer Polizeistelle. Auf der A650 habe ein 27-jähriger BMW-Fahrer am 10. Januar die Kontrolle über sein Auto verloren „und knallte in die rechte Schutzplanke. Der Sachschaden betrug mehr als 6000 Euro“. Was den Unfall mit ausgelöst hatte, war schnell klar: Der Fahrer war mit Sommerreifen unterwegs gewesen.

Bußgelder und Punkte

Wer bei Winterwetter ohne angemessene Bereifung unterwegs ist, riskiert mindestens eine Geldbuße von 60 Euro und einen Punkt im Verkehrszentralregister, warnt die Polizei. Bei einem Unfall werde eine Geldbuße von 120 Euro fällig. „Daneben müssen Sie damit rechnen, dass Ihre Versicherung die falsche Bereifung auch bei der Schadensregulierung negativ berücksichtigen wird.“

Eisplatten müssen vor Fahrtantritt von den Dächern entfernt werden. Fallen solche Platten während der Fahrt ab, riskieren die Verantwortlichen ein Bußgeld von 80 Euro (beim Unfall 120 Euro) und einen Punkt. Natürlich gehöre es im Winter auch zu den Pflichten, „die Scheiben freizukratzen und den Schnee vom Fahrzeugdach und den Autokennzeichen zu entfernen“, unterstreicht die Polizei. Und auch beim Tempo müsse man sich auf die Straßenverhältnisse einstellen: „Passiert ein Verkehrsunfall und war die Geschwindigkeit nicht ausreichend den Witterungsbedingungen angepasst, sind ein Punkt in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro die Folge.“

„Guckloch genügt nicht“

Zur angemessenen Winterausrüstung gehören Antibeschlagtuch, Eiskratzer, Handfeger, Schaufel, Scheibenfrostschutz, Wolldecke, raten die Beamten. Die ganze Scheibe müsse frei sein, „ein Guckloch genügt nicht“. Gefragt werden müsse auch: Sind die Scheibenwischblätter noch okay, ist genügend Frostschutz in der Scheibenwaschanlage? Die Beleuchtung sollte regelmäßig geprüft werden.

Auch das Fahrverhalten sollte angepasst werden: mit eher langsamerem Tempo und ohne ruckartige Lenkbewegungen. „Seien Sie besonders aufmerksam für die Wintergefahren wie beispielsweise vereiste Fahrbahnen vor allem in Bereich von Brücken.“