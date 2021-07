Die seit Juni laufenden Tiefbauarbeiten in der Eisenbahnstraße sind laut Verwaltung aufwendiger als erwartet. Die Baustelle und die dazugehörigen Sperrungen und Umleitungen werden aus diesem Grund um zwei Wochen bis Freitag, 30. Juli, verlängert. Gearbeitet wird nach Angaben der Stadt an Hausanschlüssen des Anwesens Eisenbahnstraße 24. Dafür ist in der Eisenbahnstraße die Fahrbahn Richtung Unterführung zwischen Kurzer Straße und Heinrich-Heine-Straße gesperrt. In der Heinrich-Heine-Straße ist der Weg zum Bahnhof dicht.

Der Verkehr von Süden wird auch für die restliche Bauzeit über die Schmiedgasse, die Westliche Ringstraße und die Heinrich-Heine-Straße umgeleitet. Lastwagen sollen den Bereich weiträumig über Europaring, Foltzring und Mörscher Straße umfahren.

Auch die Auswirkungen auf den Busverkehr bleiben dieselben: Die Linien 460, 461, 462, 468, 469 starten vom Bahnhof aus über Schmiedgasse, Westliche Ringstraße, Heinrich-Heine-Straße und Eisenbahnstraße. Die Linien 464 und 84 werden auf der Fahrt zum Bahnhof über Wormser Tor, Westliche Ringstraße, Kurze Straße und Eisenbahnstraße. Komplizierter ist es bei Linie 463: Deren Busse nehmen zum Bahnhof die Strecke Wormser Tor, Westliche Ringstraße, Kurze Straße und Eisenbahnstraße. In der Gegenrichtung fahren sie über Westliche Ringstraße, Max-Friedrich-Straße, Friedrich-Ebert-Straße und Wormser Straße.