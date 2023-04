Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte (DGEG) ist deutschlandweit aktiv und pflegt sogar darüber hinaus Kontakte. Die Gruppe für das Rhein-Neckar-Gebiet hat ihren Sitz hier in Frankenthal. Wie bei vielen Vereinen und Organisationen ist auch an ihr die Corona-Pandemie nicht spurlos vorbeigegangen.

Beruflich sind Veit Schönberger (46) und Jochen Glatt (60) als Lehrer an unterschiedlichen Schulen in der Pfalz tätig. In ihrer freien Zeit kommen sie jedoch regelmäßig in der örtlichen